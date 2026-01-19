PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca nazionaleL'Italia della moda piange Valentino, le cause della morte dello stilista
Cronaca nazionaleModa

L’Italia della moda piange Valentino, le cause della morte dello stilista

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
L'Italia della moda piange Valentino, le cause della morte dello stilista
L'Italia della moda piange Valentino, le cause della morte dello stilista
PUBBLICITÀ

Valentino Garavani si è spento oggi, 19 gennaio 2026, nella quiete della sua residenza romana. Il decesso è avvenuto per cause naturali all’età di 93 anni.

Secondo le prime informazioni, non si è trattato di un evento improvviso o traumatico, ma di un lento e progressivo spegnimento delle funzioni vitali. Lo stilista è spirato nel sonno, in un momento di totale serenità, senza sofferenze acute.

PUBBLICITÀ

Dalla caduta domestica al declino fisico, gli ultimi anni di Valentino Garavani

L’unico episodio clinico rilevante dell’ultimo quindicennio risale al 2011, quando una brutta caduta domestica gli provocò la rottura del femore. Quell’infortunio richiese un delicato intervento chirurgico e un lunghissimo periodo di riabilitazione. Sebbene Valentino fosse riuscito a tornare a camminare, quell’incidente aveva segnato l’inizio di una maggiore fragilità fisica, rendendo i suoi movimenti più cauti e limitando progressivamente i suoi impegni pubblici.

Negli ultimi due anni, la salute dello stilista era entrata in una fase di declino fisiologico legato esclusivamente alla senescenza. Nonostante non siano mai state comunicate patologie croniche o malattie degenerative come tumori o problemi cardiaci gravi, Valentino accusava una stanchezza sempre più marcata. Questo indebolimento generale lo aveva portato a rarefare le apparizioni mondane, preferendo la tranquillità delle sue dimore, dove era monitorato costantemente da uno staff medico privato.

Al momento del decesso, la sua “famiglia del cuore” era al suo fianco. La gestione della sua salute è rimasta fino all’ultimo un fatto privato, lontano dai riflettori. Non ci sono state complicazioni cliniche dell’ultimo minuto; il suo cuore ha semplicemente smesso di battere al termine di una vita straordinariamente longeva e priva delle lunghe agonie che spesso accompagnano malattie invasive.

Addio a Valentino Garavani, nuovo lutto nel mondo della moda

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati