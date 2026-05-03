Lite per motivi di viabilità, scatta la violenza a Napoli est

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Questa notte i carabinieri della Tenenza di Cercola sono intervenuti nell’ospedale del mare per un 42enne ferito. La vittima ha una ferita lacero contusa alla testa ed è ancora in osservazione. Da una prima attività investigativa i militari comprendono che verso le 22 in piazza Amodio a Pollena Trocchia il 42enne era stato aggredito da due individui armati di casco e di una bottiglia. Le indagini hanno permesso di individuare e denunciare uno dei due responsabili, si tratta di un 38enne di Cercola. Proseguono gli accertamenti per individuare anche il complice. Il movente sembrerebbe essere legato ad una lite per viabilità ma sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’intera vicenda