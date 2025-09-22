Lite rischia di finire in tragedia durante la festa patronale nel Napoletano, denunciato baby-aggressore

PUBBLICITÀ

Rissa rischia di finire in tragedia durante la festa patronale nel Napoletano. Siamo a Mariglianella, comune a nord della città metropolitana di Napoli.

Sono giorni di festa a Mariglianella per la festa patronale di San Giovanni Evangelista. Il programma ha previsto per Sabato uno spettacolo comico mentre domenica sera ci sarà un concerto.

La prima serata di festa è andata e ci sono tante persone per il concerto. Come di consueto i carabinieri sono impegnati nel servizio di ordine pubblico. La serata scorre tranquilla fino a quando i carabinieri non sentono delle urla provenire da via Napoli.

Due ragazzini stanno litigando tra loro. Hanno entrambi 14 anni e uno di loro impugna un coltello. Il ragazzino tenta di colpire il rivale ma fortunatamente ci sono i carabinieri e il giovanissimo viene bloccato. Il 14enne viene disarmato e l’arma – un coltello a farfalla – viene sequestrata.

L’aggressore viene perquisito e nelle sue tasche i militari trovano una dose di hashish e un altro coltello a serramanico. Il 14enne è stato denunciato. In corso accertamenti per capire il motivo dell’aggressione