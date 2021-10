Lite nella trasmissione di Enzo Bambolina, Tv Campane chiede scusa: «Non conoscevamo gli ospiti»

Dopo il video diventato ormai virale sui social della lite nel corso della trasmissione di ‘Enzo Bambolina’, gli editori dell’emittente televisiva chiedono scusa.

«Gli editori di Tv Campane prendono le distanze da quanto è accaduto ieri 28/10/21 nella trasmissione serale “social time” condotta da Enzo Bambolina. Essendo una trasmissione autogestita non eravamo a conoscenza degli ospiti, appena la trasmissione è degenerata abbiamo deciso di interrompere la diretta. Ci scusiamo con i nostri telespettatori».

Due settimane fa la lite nello stesso programma dopo le parole di Nino D’Angelo [Articolo del 16 ottobre 2021]

Continuano le discussioni su Nino D’Angelo dopo che l’artista napoletano, pochi giorni fa, aveva allontanato da sé l’etichetta di neomelodico. A dire la loro, in un acceso siparietto trash, sono stati alcuni tiktoker napoletani.

La pagina Facebook Poteva succedere ovunque. E invece, ha pubblicato un video in cui Enzo Bambolina, Rita De Crescenzo e Tilde Mendes si esprimo con toni accesi sulla questione. Tantissime le reazioni – poco lusinghiere – già pochi minuti dopo la pubblicazione del video. “Che squallore vi prego non condividete questa roba che Napoli ha altro da far vedere”, uno dei commenti con più like. “Ma è una rete tv o cosa? Spero che tutto questo circo non si veda in televisione. Vi prego ditemi che la gente non guarda questa roba”, si legge ancora.