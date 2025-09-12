Lo Studio Cieffemme a Marano offre lavoro, 4 figure professionali nel settore della riabilitazione

PUBBLICITÀ

Lo Studio CIEFFEMME s.r.l., realtà storica della sanità privata e convenzionata napoletana, rappresenta da oltre cinquant’anni un punto di riferimento nel campo della fisioterapia, della riabilitazione e dell’assistenza domiciliare. Fondato nel 1974 e guidato con competenza e passione dal Prof. Fernando Umberto Mariniello, lo studio ha sempre posto al centro del proprio operato la qualità delle cure e l’attenzione ai bisogni dei pazienti, in particolare anziani e fasce più fragili della popolazione.

La sede operativa, situata a Marano di Napoli in via Veneto 6, è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e offre una vasta gamma di trattamenti che spaziano dalla fisiokinesiterapia alla riabilitazione neuromotoria, fino alla logopedia e all’assistenza domiciliare integrata (ADI).

Le posizioni aperte

In vista del potenziamento delle proprie attività, lo Studio Cieffemme è attualmente alla ricerca di nuove figure professionali qualificate, da inserire nel proprio team multidisciplinare:

4 Fisioterapisti – Full Time

2 Logopedisti – Part Time/Full Time

1 Neuropsicomotricista – Full Time

1 Psicoterapeuta – Part Time

L’obiettivo è integrare un’équipe già altamente specializzata, con professionisti capaci di portare competenza, dedizione e sensibilità al servizio dei pazienti.

Come candidarsi

I professionisti interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo PEC: [email protected]

Per ulteriori informazioni:

Tel. 081 7131461 – Fax 081 19322349

WhatsApp: +39 342 0619166

www.studiocieffemme.com

Lo Studio Cieffemme s.r.l. non è solo un centro di riabilitazione: è una realtà che da quasi cinquant’anni si prende cura delle persone, con professionalità, ascolto e attenzione. Entrare a far parte del suo team significa contribuire a scrivere il futuro della riabilitazione e dell’assistenza in Campania.

Perché lavorare con Studio Cieffemme

Entrare a far parte dello Studio Cieffemme significa operare in una realtà consolidata, che unisce tradizione e innovazione. Il centro, infatti, dispone di ambienti moderni, apparecchiature avanzate e un’organizzazione che privilegia sempre l’approccio umano e personalizzato alla cura.

Oltre ai pazienti privati, gran parte delle attività si svolge in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, garantendo la possibilità di lavorare a contatto con un’utenza diversificata e con protocolli di alto livello.