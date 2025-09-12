Lo Studio Cieffemme a Marano offre lavoro, 4 figure professionali nel settore della riabilitazione

Lo Studio CIEFFEMME s.r.l., realtà storica della sanità privata e convenzionata napoletana, rappresenta da oltre cinquant’anni un punto di riferimento nel campo della fisioterapia, della riabilitazione e dell’assistenza domiciliare. Fondato nel 1974 e guidato con competenza e passione dal Prof. Fernando Umberto Mariniello, lo studio ha sempre posto al centro del proprio operato la qualità delle cure e l’attenzione ai bisogni dei pazienti, in particolare anziani e fasce più fragili della popolazione.
La sede operativa, situata a Marano di Napoli in via Veneto 6, è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e offre una vasta gamma di trattamenti che spaziano dalla fisiokinesiterapia alla riabilitazione neuromotoria, fino alla logopedia e all’assistenza domiciliare integrata (ADI).
Le posizioni aperte
In vista del potenziamento delle proprie attività, lo Studio Cieffemme è attualmente alla ricerca di nuove figure professionali qualificate, da inserire nel proprio team multidisciplinare:
4 Fisioterapisti – Full Time
2 Logopedisti – Part Time/Full Time
1 Neuropsicomotricista – Full Time
1 Psicoterapeuta – Part Time
L’obiettivo è integrare un’équipe già altamente specializzata, con professionisti capaci di portare competenza, dedizione e sensibilità al servizio dei pazienti.
Come candidarsi
I professionisti interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo PEC: [email protected]
Per ulteriori informazioni:
- Tel. 081 7131461 – Fax 081 19322349
- WhatsApp: +39 342 0619166
- www.studiocieffemme.com
Lo Studio Cieffemme s.r.l. non è solo un centro di riabilitazione: è una realtà che da quasi cinquant’anni si prende cura delle persone, con professionalità, ascolto e attenzione. Entrare a far parte del suo team significa contribuire a scrivere il futuro della riabilitazione e dell’assistenza in Campania.
Perché lavorare con Studio Cieffemme
Entrare a far parte dello Studio Cieffemme significa operare in una realtà consolidata, che unisce tradizione e innovazione. Il centro, infatti, dispone di ambienti moderni, apparecchiature avanzate e un’organizzazione che privilegia sempre l’approccio umano e personalizzato alla cura.
Oltre ai pazienti privati, gran parte delle attività si svolge in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, garantendo la possibilità di lavorare a contatto con un’utenza diversificata e con protocolli di alto livello.