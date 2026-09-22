L’ombra del racket a Cardito, spari contro una ditta

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Questa notte all’una circa i carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Galileo Ferraris a Cardito. Poco prima il titolare di un’azienda in quel civico aveva notato un foro di proiettile sul portone di ingresso della ditta. I militari hanno rinvenuto e sequestrato un bossolo calibro 9×21. Indagini in corso.

Aggressione nel centro di Napoli

Ieri sera alle 21 i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini per una persona vittima di aggressione. Poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, un 49enne dei Quartieri Spagnoli già noto alle forze dell’ordine sarebbe stato aggredito da alcune persone e senza alcun apparente motivo. I fatti sarebbero avvenuti a vico San Sepolcro. Per la vittima una prognosi di 30 giorni per “frattura nasale e delle costole ed escoriazioni varie sul corpo”.

Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e nel comprenderne la sua matrice.

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