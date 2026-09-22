Morte Domenico, Petruzzi: “Oppido ci ha impiegato meno del chirurgo più veloce al mondo?”

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“Qualcosa non torna. Se è vero, com’è vero, che alle 14,34 il cuoricino di Domenico, come dimostra un video agli atti, era già su un tavolo della sala operatoria, ancora pulsante, allora significa che il primo operatore Guido Oppido ha impiegato appena due minuti per eseguire una cardiectomia, tre volte più velocemente del cardiochirurgo più veloce del mondo che, secondo la relazione dei periti del gip Mariano Sorrentino, impiega invece sei minuti”.

Così, l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, commenta lo screenshot di un video depositato ieri dagli avvocati difensori del cardiochirurgo, in cui si vede un operatore sanitario mettere le mani nel contenitore dove c’è l’organo cardiaco da impiantare al bimbo.

“Riteniamo sia inverosimile – attacca Petruzzi – è evidente, quindi, che la foto in cui si vede l’operatore mettere le mani nel contenitore non può dimostrare la contestualità tra cardietcomia espiantare e l’apertura del box frigo contenente il cuore prelevato dal donatore a Bolzano”.

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