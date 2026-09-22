Uomo pestato selvaggiamente in strada, giallo ai Quartieri Spagnoli

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Aggredito da alcune persone a vico San Sepolcro, ai Quartieri Spagnoli. È quanto sarebbe accaduto nella serata di ieri, intorno alle 21, a un 49enne del quartiere, già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti all’ospedale Pellegrini, dove l’uomo era stato trasportato dopo l’aggressione.

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Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 49enne sarebbe stato aggredito da alcune persone per cause ancora da chiarire e senza un apparente motivo. L’episodio sarebbe avvenuto a vico San Sepolcro.

La vittima ha riportato una frattura nasale, fratture alle costole ed escoriazioni varie sul corpo. I sanitari hanno stabilito una prognosi di 30 giorni.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione, identificare i responsabili e chiarire la matrice dell’episodio.