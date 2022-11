L’omicidio dopo un litigio tra bimbi, la vendetta spietata dalla camorra

Nasce da un litigio tra due bambini della stessa famiglia il progetto di agguato a Emiliano Martinelli – detto il Barone, esponente storico del clan dei Casalesi – ideato da Gianluca Bidognetti, il 34enne ultimogenito del capoclan dei Casalesi Francesco Bidognetti, arrestato insieme alle sorelle Katia e Teresa, ai cognati e ad altre 32 persone per associazione camorristica, estorsione, usura, spaccio di droga, ricettazione. Un agguato che per gli inquirenti sarebbe stato ordinato, ma non eseguito quasi in extremis.

Nell’ordinanza di arresto firmata dalla Gip di Napoli, Isabella Iaselli, si parla del litigio tra il figlio piccolo di Katia e un bimbo figlio di un soggetto imparentato con un altro esponente storico del clan, Emilio Martinelli, in cui il secondo dice al primo: “Siete una famiglia di falliti, non siete più nessuno … a me a casa mia il più poco tiene quattro ergastoli”. Il figlio di Katia viene anche intercettato dagli investigatori dell’Arma mentre interviene improvvisamente in una discussione tra la zia Teresa Bidognetti e il marito Vincenzo D’Angelo, che verte proprio sul litigio dei bimbi.

“Zia ma eh ….perché quando uscirà zio Gianluca cambieranno tante cose secondo me…”, dice il piccolo. Per carabinieri e Dda, Gianluca Bidognetti ordina di uccidere Martinelli. In carcere proprio Gianluca mette in mezzo il discorso durante il colloquio con il cognato Vincenzo D’Angelo. “Ma quello sporco del Barone (soprannome di Emilo Martinelli) che fine ha fatto?”, chiede Gianluca, e D’ Angelo risponde: “Chi lo vede …per piacere non farmi girare lo stomaco”. Gli inquirenti scopriranno che proprio D’Angelo, convinto dalla moglie Teresa, alla fine non ha attuato l’agguato ordinato da Gianluca.