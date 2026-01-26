PUBBLICITÀ
HomeCronacaLotta al degrado presso le Torri Aragonesi a Napoli, rimossi 26 quintali...
CronacaCronaca locale

Lotta al degrado presso le Torri Aragonesi a Napoli, rimossi 26 quintali di rifiuti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Lotta al degrado presso le Torri Aragonesi a Napoli, rimossi 26 quintali di rifiuti
Lotta al degrado presso le Torri Aragonesi a Napoli, rimossi 26 quintali di rifiuti
PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di degrado e abbandono nelle aree di via Marina, ed in particolare nell’area adiacente alle “Torri Aragonesi”.

Lotta al degrado presso le Torri Aragonesi a Napoli, rimossi 26 quintali di rifiuti

In particolare, nella mattinata odierna, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, San Giovanni-Barra, Pianura e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli operatori della Guardia di Finanza, con il supporto di personale della Polizia Metropolitana, della Polizia Locale, della Napoli Servizi, dell’ASIA e dell’ASL Napoli 1, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area antistante le “Torri Aragonesi” di via Marina, volto al ripristino, alla bonifica e al risanamento dell’area pubblica, dove alcuni gruppi di cittadini stranieri avevano allestito ricoveri di fortuna con un conseguente accumulo di rifiuti.

PUBBLICITÀ

Nello specifico, durante le attività, gli operatori hanno rimosso circa 26 quintali di masserizie, scongiurando un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini.
Inoltre, al fine di fornire assistenza ai clochard della zona, sono state fatte confluire sul posto le cooperative sociali “Camper UDEC” e “Unità Strada Lotto 5”.

La zona resta monitorata dal personale operante al fine di garantire il mantenimento dello stato dei luoghi.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati