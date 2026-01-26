PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di degrado e abbandono nelle aree di via Marina, ed in particolare nell’area adiacente alle “Torri Aragonesi”.

Lotta al degrado presso le Torri Aragonesi a Napoli, rimossi 26 quintali di rifiuti

In particolare, nella mattinata odierna, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, San Giovanni-Barra, Pianura e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli operatori della Guardia di Finanza, con il supporto di personale della Polizia Metropolitana, della Polizia Locale, della Napoli Servizi, dell’ASIA e dell’ASL Napoli 1, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area antistante le “Torri Aragonesi” di via Marina, volto al ripristino, alla bonifica e al risanamento dell’area pubblica, dove alcuni gruppi di cittadini stranieri avevano allestito ricoveri di fortuna con un conseguente accumulo di rifiuti.

PUBBLICITÀ

Nello specifico, durante le attività, gli operatori hanno rimosso circa 26 quintali di masserizie, scongiurando un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Inoltre, al fine di fornire assistenza ai clochard della zona, sono state fatte confluire sul posto le cooperative sociali “Camper UDEC” e “Unità Strada Lotto 5”.

La zona resta monitorata dal personale operante al fine di garantire il mantenimento dello stato dei luoghi.