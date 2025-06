Lotta alla sosta selvaggia e triple file: arriva il nuovo piano traffico di Mergellina

PUBBLICITÀ

Auto, motorini e caos che finiscono per mettere in ginocchio un intero quartiere. Questa è l’aria che si respira quotidianamente nel quartiere di Mergellina – uno dei luoghi iconici della città di Napoli – ormai totalmente fuori controllo, dove gli ingorghi sono all’ordine del giorno. Si tratta di una problematica molto ampia e complessa, che finisce spesso per minare la vivibilità cittadina, messa a dura prova dai numerosi episodi di cronaca nera che insanguinano, a intervalli regolari, il rione.

Luigi Musto: “Un’iniziativa indispensabile“

Tuttavia – nonostante le precedenti proposte di pedonalizzazione del quartiere che si sono rivelate nel corso del tempo un vero e proprio flop – arriva un nuovo progetto, legato alla zona immediatamente antistante il celebre chalet Ciro. A promuovere l’iniziativa è il consigliere comunale e presidente della commissione Politiche giovanili e del lavoro Luigi Musto, che ha spiegato davanti alle telecamere di aver avviato una serie di interventi tecnici “per gestire in modo diverso l’area antistante gli chalet di Mergellina, a ridosso del semaforo dove le auto dirette verso via Orazio si incanalano. Un’iniziativa indispensabile per garantire sicurezza e maggiore viabilità in una zona di grande aggregazione anche dal punto di vista turistico“.

PUBBLICITÀ

Musto ha poi proseguito comunicando di aver effettuato alcuni sopralluoghi nell’area, propedeutici per diversi progetti “tendenti a migliorare la circolazione, in una zona più volte teatro negli anni scorsi di incidenti stradali e problematiche di vario tipo. La risistemazione delle strisce pedonali, non è bastata a risolvere problemi e placare le continue lamentele dei residenti della zona, e l’unica soluzione è liberare da auto e moto la zona a ridosso degli chalet e procedere poi all’implementazione della segnaletica stradale, per contribuire a una mobilità più sostenibile e più sicura“.

Il piano: liberare l’area antistante gli Chalet dalle aree di sosta per auto e motorini

Nel dettaglio, il progetto prevede la liberazione della carreggiata a sinistra, verso il tratto finale dell’area dominata dagli chalet. Se infatti cambiare il sistema della sosta – prima a pettine, adesso a raso, come ricorda Musto – non ha sortito effetti positivi – dal momento che rende impossibile occupare la corsia sinistra se non ci si deve dirigere verso via Caracciolo, determinando frequentemente veri e propri blocchi – l’unica soluzione appare quella di liberare l’area dalla presenza degli stalli per le soste a spina di pesce per le auto e bianchi per il parcheggio dei motorini. Nel frattempo – assicura Musto – il Comune sta valutando dove poter spostare le aree di sosta.

Necessarie strategie per promuovere la legalità a Mergellina

Ma al di là di un piano tecnico di recupero dell’area, sono necessarie anche strategie volte alla promozione della legalità nel quartiere. I parcheggiatori abusivi, che gestiscono auto parcheggiate in doppia o talvolta in terza fila, rappresentano infatti l’emblema della malavita e dell’abbandono del quartiere – cruciale per migliaia di turisti, sia per chi è diretto verso il porto sia per chi intende raggiungere le spiagge di Posillipo.

PUBBLICITÀ