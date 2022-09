La love story di Alessia Maraucci monopolizza Instagram: “Sei meglio del Gf Vip”

Sta riscuotendo un grande successo di pubblico su Instagram la (presunta) love story di Alessia Maraucci, nota influencer napoletana. La giovane, in vacanza in Sudafrica, sta tenendo incollate migliaia di persone ogni giorno con le sue dirette e stories in cui racconta l’avventura con un ragazzo conosciuto durante il suo pernottamento. Una storia particolare, quella raccontata da Alessia, che però sta appassionando tante persone. Nella diretta di ieri, infatti, si sono raggiunti anche picchi di 30mila persone on line. C’è chi le ha detto “sei meglio del Grande Fratello” e chi le dà consigli “lascialo perdere a questo”, Alessia riesce a strappare una risata con la sua spontaneità e semplicità. L’influencer non solo informa quasi in tempo reale l’evolversi della vicenda, ma chiede anche consigli al suo pubblico. Chissà come andrà a finire, non ci resta altro che seguire l’evolversi della vicenda amorosa.

Chi è Alessia Maraucci

È una delle influencer più in ascesa, tra le poche che puntano sull’ironia e la spontaneità. Su Instagram e TikTok è The real Illus ossia un nickname metà inglese e metà napoletano con cui si autoproclama «la vera illusa». Nella vita vera si chiama Alessia Maraucci, vive a Giugliano e ha sempre usato i social per sdrammatizzare la sua sfiga in amore. Lancia messaggi sul body positive e le pari opportunità affinché «si possa realizzare una profonda trasformazione culturale nella nostra società».