“So dove si trova Giggino Wi-Fi”, arriva la segnalazione a Chi l'ha visto

Stasera andrà in onda una puntata di Chi l’ha visto? che affronterà la vicenda di Luigi Celentano. La giornalista Federica Sciarelli affronterà il nuovo avvistamento del giovane conosciuto come Giggino Wi-Fi. Infatti un telespettatore ha chiamato la redazione del programma per segnalare la presenza di Luigi Celentano.

LA SCOMPARSA DI LUIGI CELENTANO

L’allora 18enne viveva a Meta di Sorrento con la sua famiglia. Quel 12 febbraio del 2017, intorno a mezzanotte, scese dal letto, si vesti, uscì di casa e senza più tornare. Poco dopo l’allora 18enne raggiunse casa dei suoi zii nella vicina Vico Equense, ma andò via quasi subito.

“Di lui, da quel momento, non si sono più avute notizie. Sta attraversando un momento di difficoltà. Ha con sé i documenti, mentre il suo telefono risulta spento dal giorno dopo la scomparsa. Potrebbe avere con sé anche una felpa con il cappuccio rosso e le maniche nere. Ha gli occhi marroni, ma potrebbe portare delle lenti a contatto azzurre“, come segnala la redazione della trasmissione Rai.

L’IDENTIKIT DI GIGGINO WI-FI

Sesso: Maschile.

Età:18 (al momento della scomparsa).

Statura: 175.

Occhi: castani.

Capelli: biondi.

Abbigliamento: felpa blu scura con cappuccio riportante sul davanti la marca a lettere di colore bianco, jeans, scarpe nere a gambaletto con i lacci bianchi, borsetta a tracolla bianca

Segni particolari: neo sulla palpebra dell’occhio destro, cicatrice sul dito mignolo della mano destra.

Scomparso da: Vico Equense.

Data della scomparsa: 12/02/2017.

NUOVA SEGNALZIONE A CHI L’HA VISTO?