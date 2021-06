Condannato a 18 anni per traffico di droga, arrestato dai Falchi a Napoli

Condannato a 18 anni per traffico di droga, catturato a Napoli. Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Pisacane notavano una persona camminare con atteggiamento circospetto. I poliziotti l’hanno raggiunta e fermata identificandola per Luigi Prisco.

Il 66enne napoletano risultava destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione. Provvedimento emesso il 26 maggio scorso dalla Procura Generale della Repubblica della Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Infatti Prisco condannato alla pena di 18 anni e 6 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti commessa nel 2000 a Napoli.