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Lukaku “copia” De Bruyne, resterà in Belgio per migliorare la condizione fisica

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Lukaku
Lukaku "copia" De Bruyne, resterà in Belgio per migliorare la condizione fisica
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Sembrano aver preso una piega diversa le prossime giornate di Romelu Lukaku. L’attaccante del Napoli non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico per ottimizzare la propria forma fisica dopo il lungo infortunio che l’ha costretto lontano dai campi per diversi mesi.

E sarebbe dovuto tornare a Napoli per procedere con l’iter riabilitativo, ma stando a quanto riportato da Radio CRC, l’attaccante avrebbe scelto di restare in Belgio e migliorare lì la sua condizione fisica, contrariamente a quanto disposto dal club di appartenenza.

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Lukaku era atteso per questa mattina a Castel Volturno, ma la decisione di restare in Belgio non era stata condivisa con il Napoli: società che, quindi, è andata su tutte le furie.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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