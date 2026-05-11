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Giornata difficile per i viaggiatori in partenza dall’aeroporto di Napoli-Capodichino. Lo sciopero nazionale del trasporto aereo ha provocato cancellazioni, ritardi e lunghe code ai controlli. Sono almeno 22 i voli cancellati nello scalo partenopeo a causa dell’agitazione che coinvolge il personale dell’ENAV e della compagnia EasyJet.

Lunedì nero per il trasporto aereo, cancellati 22 voli all’aeroporto di Capodichino

Dieci delle cancellazioni riguardano proprio collegamenti operati dalla compagnia low cost britannica. Dalle prime ore della mattina, centinaia di passeggeri si sono riversati in aeroporto alla ricerca di informazioni sui voli, tra file ai banchi check-in, attese prolungate ai controlli di sicurezza e continui aggiornamenti sui tabelloni delle partenze.

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Lo sciopero degli addetti ai servizi Enav è iniziato alle ore 10 e terminerà alle 18. Coinvolgerà in particolare i controllori del traffico aereo dei centri di Roma e Napoli. Lo stop sta avendo ripercussioni dirette non solo sui voli in partenza e in arrivo nel Centro-Sud Italia, Ma anche sulle tratte in sorvolo dello spazio aereo interessato.

A complicare ulteriormente la situazione è la protesta di piloti e assistenti di volo di EasyJet. Anch’essa prevista per otto ore nella stessa fascia oraria. Disagi si registrano anche in altri aeroporti italiani, tra cui Fiumicino, Ciampino e Palermo. Qui sono in corso ulteriori agitazioni del personale addetto ai controlli di sicurezza e ai servizi di handling.