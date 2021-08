Bacoli piange la scomparsa della giovanissima Maria, 17 anni, volata in cielo a causa di un malore. “Tutta la comunità bacolese si stringe al dolore atroce della mamma, del papà, della famiglia, degli amici. È un giorno di lutto per la nostra comunità. Possa tu riposare in pace”, dichiara il sindaco di Bacoli.

Maria Salemme lascia il papà Giuseppe, la mamma Pina, la sorella e tutti quelli che l’hanno conosciuta. I funerali di Maria si terranno oggi 27 agosto alle ore 16 nella chiesa di San Massimiliano a Licola.

Giugliano, Giovanni Gaeta morto a 29 anni: era stato ricoverato per un forte mal di testa

Sconcerto a Giugliano per la prematura scomparsa di Giovanni Gaeta. Lo studente è morto all’età di 29 anni. Da quanto si apprende, Giovanni nei giorni scorsi aveva accusato un forte mal di testa mentre era al lavoro. Il dolore, sempre più acuto, aveva costretto il 29 enne al ricovero in ospedale. La morte è sopraggiunta stamani all’ospedale del Mare, dove Giovanni era stato trasportato. A nulla sono valsi tentativi di rianimarlo.