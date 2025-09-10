PUBBLICITÀ
Macabra scoperta nel Casertano, veglia il marito morto per due settimane

Gianluca Spina
Il corpo di Giuseppe Monfreda, 76 anni, ferroviere in pensione, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di via Ragozzino a Sparanise. L’uomo, conosciuto come “Peppone”, era morto da almeno quindici giorni ed era riverso sul letto in avanzato stato di decomposizione.

Accanto a lui, la moglie Agneska, 45 anni, che non aveva denunciato il decesso ed è stata trovata in stato di shock. A dare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti dal forte odore proveniente dall’appartamento.

Sul posto i carabinieri e un medico legale inviato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Dai primi rilievi non emergono segni di violenza, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte. La donna è stata denunciata per occultamento di cadavere.

