Maglie del Napoli pezzotte, blitz a Porta Capuana: sequestrati 150 capi

Nella mattinata di domenica, la Polizia di Stato ha denunciato un 39enne napoletano, con precedenti di polizia, per ricettazione, contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Candida, hanno notato un uomo con delle grosse buste; lo stesso, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

Pertanto, gli operatori lo hanno raggiunto e controllato, rinvenendo nelle buste 150 capi di abbigliamento di noti marchi contraffatti, di cui il prevenuto non ha saputo giustificare la provenienza.

Per tali motivi, l’indagato è stato denunciato dal personale operante.