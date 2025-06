Godersi l’estate ma tutelando la salute: come prevenire le malattie della pelle in spiaggia

PUBBLICITÀ

L’estate può diventare un pericolo per la pelle. L’esposizione prolungata a sabbia, spiaggia, mare e superfici contaminate (sdraio, docce pubbliche) aumenta il rischio di infezioni cutanee, micosi, dermatiti e malattie delle pelle. Con pochi gesti quotidiani è possibile prevenire questi problemi e godersi l’estate.

Esposizione prolungata a sabbia, sole e mare: i rischi per la salute

L’esposizione alla sabbia e al sole, docce, sdraio e spiagge pubbliche, possono aumentare il rischio di malattie della pelle. La specialista Laura Colonna, responsabile della Uoc Cedri (Centro di Dermatologia Rigenerativa e Immunologica) dell’Idi (Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma) spiega all’ANSA l’insorgenza di questi fenomeni e come prevenirli. Anche i trattamenti estetici fatti in spiaggia, in condizioni igieniche scarse e con creme inappropriate, possono causare problemi di salute. Ad esempio, i massaggi improvvisati e non condotti da personale qualificato sono causa di infiammazioni della pelle.

Malattie della pelle: le più comuni in estate

L’estate può portare la comparsa di diversi problemi di salute, a causa del maggiore contatto al sole, sabbia e spiagge pubbliche. Le malattie della pelle più comuni sono dermatiti, micosi, follicoliti, tumori, infezioni batteriche come l’impetigine. La sabbia e l’acqua di mare possono contenere batteri che causano l’impetigine, molto comune nei bambini e penetra da piccole ferite provocando vescicole sulla pelle. Anche la micosi è una delle infezioni può riscontrate dai professionisti della salute. La micosi si sviluppa facilmente in ambienti caldi e umidi, come quelli tipici della spiaggia, e si manifesta con chiazze arrossate o brunastre soprattutto su piedi, inguine e dorso. Inoltre, camminare a piedi nudi su sabbia e scogli può portare anche la formazione di piccoli tagli, che rappresentano un terreno fertile per batteri come lo Staphylococcus aureus. L’ingresso di questo batterio può portare infezioni cutanee anche gravi coinvolgendo l’intero organismo.

Prevenzione: bastano pochi gesti quotidiani

Bastano pochi gesti quotidiani per prevenire le malattie della pelle e godersi l’estate senza problemi. In primo luogo, è fondamentale usare la crema solare per proteggere la pelle dai raggi ultravioletti. L’esposizione prolungata al sole infatti, anche dopo svariati episodi di scottature nel tempo, può portare la comparsa di melanomi e tumori della pelle. Per prevenire invece le infezioni comuni da spiaggia, come spiega la specialista Laura Colonna, è importante indossare sempre le ciabatte (soprattutto in bagni pubblici). Lettini e sdraio devono essere sempre coperti da asciugamani personali. Dopo il bagno, è consigliabile cambiare il costume e igienizzarsi spesso le mani. Se ci sono ferite o tagli, è importante coprirli con un cerotto impermeabile. La comparsa di prurito persistente, bruciore, lesioni che prima non c’erano, sono segnali di allarme da non sottovalutare ed è necessario rivolgersi a un medico.

