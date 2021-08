Le stelle più luminose della hard nostrano riunite per un film sotto la direzione di Rocco Siffredi. Malena, Martina Smeraldi e Valentina Nappi saranno le protagoniste del nuovo film del re del porno. E se le prime due già facevano parte (e spesso coppia) della scuderia di Rocco, la vera sorpresa è la Nappi, che con Siffredi qualche tempo fa aveva avuto un durissimo scontro via social.

Malena la Pugliese, Valentina Nappi e Martina Smeraldi: l’annuncio di Dagospia

A dare la notizia dell’imminente film ci ha pensato Barbara Costa per Dagospia che scrive: “La vera nazionale siamo noi!”, mi dice Malena, e voi, sapete chi schiera mister Rocco Siffredi? Malena, Martina Smeraldi e Valentina Nappi! Sul set! Le più grandi star del porno italiano, per la prima volta insieme, tra loro, e non solo…”.

Rocco Siffredi e il progetto con Tommaso Zorzi

Non solo il nuovo film. Rocco Siffredi ha anche in pentola un progetto con Tommaso Zorzi, influencer e vincitore del Grande Fratello Vip. I due si sono incontrati in Sardegna per questioni professionali. Starebbero lavorando a un progetto che per adesso è ancora top secret. Le uniche indiscrezioni che fino ad ora sono arrivate sono quelle che annunciano il progetto stesso, “spoilerato” su Instagram dall’influencer. Infatti Siffredi sarebbe al lavoro su un nuovo progetto top secret – non vietato ai minori… – in cui sarebbe coinvolto anche l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, personaggio amatissimo dai social e dal pubblico giovane. A confermare l’indiscrezione sulla inedita collaborazione è stato proprio l’influencer milanese, già visto in Riccanza, che nelle sue storie Instagram ha svelato qualche informazione sul progetto.

“La vera nazionale siamo noi”, esordisce Malena. Insomma, le più grandi star del cinema a luci rosse italiano “saranno per la prima volta insieme da Rocco Siffredi, tra loro, e non solo, anche con il pornostar francese Vince Carter, in una reverse gang bang Italia vs Francia…”. “Che succederà? Chi vincerà? Siete pronti per nuovi trionfi italici? Dopo l’Eurovision, gli Europei, e le Olimpiadi, l’Italia sale ancora sulla vetta del mondo”.