Ieri pomeriggio, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nei confronti di Sabino Edificante, 38enne di Afragola, dovendo espiare la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di truffa, spendita di monete falsificate e fuga a seguito di sinistro stradale con danni a persone.

Le accuse

L’uomo è finito in manette a seguito di:

– una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano e confermata dalla Corte di Appello di Milano che ha riconosciuto il suddetto responsabile di truffa e spendita di monete, fatto risalente al 2011;

– due sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Genova. L’uomo è ritenuto colpevole, in due distinti episodi occorsi nel 2011 e nel 2018, di essersi dato alla fuga dopo aver cagionato incidenti stradali nei quali gli altri soggetti coinvolti erano rimasti feriti;

– una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova e confermata dalla Corte di Appello di Genova. Il 38enne riconosciuto autore di una truffa commessa nel 2012.

L’uomo aveva da tempo acquisito ampia notorietà sui social network dopo aver pubblicato on line numerosissimi video con il nick-name “o’ Malese”.

Proprio il costante monitoraggio dei suoi profili social Tik Tok e Facebook ha consentito, ieri pomeriggio, di visualizzare una sua “diretta”. Da questa si comprendeva che lo stesso fosse a bordo di una vettura nei pressi di una concessionaria di automobili di Sant’Anastasia. Pertanto, numerose pattuglie sono state fatte convergere nella zona. L’uomo rintracciato a poche centinaia di metri di distanza sempre a bordo della stessa auto. Dopo un breve inseguimento, bloccato sulla rampa di immissione della Strada Statale 268 in direzione di Ottaviano.

Tempo fa il video su TikTok: “Sto meglio in galera che fuori”

Qualche mese fa è stato pubblico un video in cui appare proprio il 37enne mentre stappa una bottiglia di champagne in compagnia di altre persone. “Starei meglio in galera che qui“, pronuncia ad un certo punto ‘o malese. In quel video, si brindava proprio “ad una presta libertà”, a quanto pare di conoscenti allora detenuti.