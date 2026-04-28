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Momenti di forte tensione a Tavernanova, nella zona “Gecos” a Casalnuovo, dove una giovane mamma di tre bambini è stata sul punto di compiere un gesto estremo.

Mamma di tre bimbi tenta il suicidio a Casalnuovo, salvata in extremis dagli agenti

A riportare la notizia in anteprima, Napoli Village. Secondo le prime ricostruzioni, la donna vive una situazione familiare complessa: tre figli con difficoltà e il marito recentemente licenziato dalla fabbrica di caffè in cui lavorava.

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Il momento più critico si è consumato quando la donna avrebbe minacciato di lanciarsi dal quinto piano. Un gesto che, se portato a termine, sarebbe stato fatale e avrebbe richiamato alla memoria una vicenda simile avvenuta pochi giorni fa, purtroppo conclusasi tragicamente.

Provvidenziale l’intervento di chi ha lanciato l’allarme, consentendo l’arrivo immediato della Polizia Locale, già impegnata in zona per la gestione del traffico legato all’ingresso dei bambini nella vicina scuola. Gli agenti sono riusciti a intervenire con prontezza, evitando il peggio e riportando la situazione sotto controllo.