Pitbull maltrattato a Sant’Antimo, il cucciolo è al sicuro: denunciati i proprietari

È finalmente al sicuro il pitbull maltrattato nei giorni scorsi a Sant’Antimo, la cui vicenda aveva suscitato indignazione dopo la diffusione di un video sui social. A dare la notizia è il sindaco Massimo Buonanno, che ha raccontato gli sviluppi della vicenda. Grazie all’intervento di Carabinieri, Asl e Polizia Locale, i proprietari del cane sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria. L’animale è stato inoltre sottoposto a sequestro e, attraverso un’ordinanza sindacale, affidato al canile comunale.

Il pitbull è ora seguito dagli operatori e inserito in un percorso di cura comportamentale. «Oggi possiamo raccontare anche una pagina di speranza», ha scritto il primo cittadino, sottolineando come il cane sia finalmente protetto e possa ricevere le cure necessarie. «Nessuna forma di violenza può essere tollerata», ha aggiunto Buonanno, evidenziando l’importanza delle segnalazioni dei cittadini e dell’intervento delle istituzioni per tutelare gli animali vittime di maltrattamenti.