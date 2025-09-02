PUBBLICITÀ
Cronaca

Mangiano tonno durante la pausa pranzo, finiscono in ospedale per intossicazione

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Undici persone sono rimaste intossicate dopo aver pranzato in un bar-ristorante del centro di Cagliari.

Si tratta di adulti, probabilmente dipendenti di uffici in pausa pranzo. Tutti avrebbero mangiato una pietanza preparata con tonno.

Nel giro di breve tempo, in momenti diversi, si sono sentiti male. Nausea, mal di stomaco per molti di loro, per altri, invece, una reazione allergica con rush cutaneo.

Sul posto il 118 che ha trasportato nei pronto soccorso 10 intossicati, una undicesima persona si è presentata in ospedale autonomamente.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti. Le condizioni degli intossicati non sono gravi.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

