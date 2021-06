Si chiamava Manuel Kolaveri il ragazzo di soli 17 anni che ieri sera ha perso la vita in un incidente a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. Il giovane è purtroppo morto sul colpo. Insieme a lui è deceduto anche un 31enne, per il quale si è purtroppo resa inutile una disperata corsa in ospedale.

L’intera comunità di Castel San Giorgio piange il 17enne, vittima dell’asfalto della statale che collega Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni. L’impatto tra i due scooter è stato violentissimo, tanto che i due motocicli sono sbalzati a diversi metri l’uno dall’altro.

Il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha dichiarato il lutto cittadino nel giorno del funerale del ragazzo che risiedeva nella frazione Trivio.

Il cordoglio per Manuel Kolaveri

Manuel Kolaveri era un giovane calciatore. “Oggi la scuola calcio Effe2g e staff rimane in silenzio dopo la notizia data del nostro centrocampista MANUEL KOLAVERI che non sta più tra noi…buon viaggio campione…”, questo il messaggio della scuola calcio.

Questo il comunicato dell’ASD Castel San Giorgio: “Nella persona del suo Presidente, dirigenti, di tutto lo staff tecnico, dalla prima squadra al Settore Giovanile, di tutti gli atleti di ogni età e squadra, si stringono con affetto alla famiglia Kolaveri per la scomparsa la notte scorsa di Manuel . Ai suoi familiari va il più caloroso abbraccio da parte di tutta la grande famiglia del ASD Castel San Giorgio, che spera di far sentire tutta la sua vicinanza e il suo dispiacere in un momento di così profondo dolore”.

Giusy scrive: “Manuel Kolaveri non doveva andare così… non ho parole solo tanta rabbia, dai tantissima forza ai tuoi genitori rip”.