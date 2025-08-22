Marano in lutto per la scomparsa di Agostino, il 50enne ha perso la battaglia contro la malattia

PUBBLICITÀ

Lutto a Marano per la prematura scomparsa di Agostino Quarino, ex promessa del calcio dilettantistico locale. Agostino è venuto a mancare a 50 anni: da tempo combatteva contro una malattia genetica.

Tanti i messaggi sui social per lui e per la sua famiglia. Nel gruppo “Marano coerente” si legge: “Agostino Quarino. Era un ragazzo semplice, riservato, di famiglia per bene maranese. Qualche anno fa è stato colpito da una malattia genetica che lo ha portato a finire sulla sedia a rotelle. La malattia ha preso il sopravvento e si è aggravato”.

E poi ancora: “Agostino ci lascia a soli 50 anni . I funerali si terranno domani alla chiesa di San Ludovico d’Angiò. Un forte abbraccio alla mamma Nicoletta che purtroppo qualche anno fa ha perso già un altro giovane figlio . Non ci sono parole per questa mamma solo tanta forza e fede in Dio. Io come ideatrice del gruppo è amministratrice assieme a tutto lo staff ci stringiamo al dolore della famiglia Quarino sentite condoglianze”.