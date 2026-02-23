PUBBLICITÀ
HomeCronacaMarano in lutto per Salvatore Ruggiero, addio allo storico dipendente comunale
CronacaCronaca locale

Marano in lutto per Salvatore Ruggiero, addio allo storico dipendente comunale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Marano in lutto per Salvatore Ruggiero, addio allo storico dipendente comunale
Marano in lutto per Salvatore Ruggiero, addio allo storico dipendente comunale
PUBBLICITÀ

Lutto a Marano di Napoli per la scomparsa di Salvatore Ruggiero, 73 anni, marito dell’ex consigliera comunale e avvocato Teresa Giaccio.

Il decesso è avvenuto questa mattina. Secondo quanto si apprende, Ruggiero aveva avuto nei giorni scorsi un principio di bronchite e si stava curando. All’improvviso, però, un arresto cardiocircolatorio non gli ha lasciato scampo.

PUBBLICITÀ

Ruggiero era molto conosciuto in città anche per il suo lungo servizio al Comune di Marano, dove aveva lavorato per anni in forza alla polizia municipale, distinguendosi per disponibilità e senso del dovere.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati