“La vita mi ha scelto per un brutto male”, l’annuncio di Marco Ferrigno

Marco Giuseppe Ferrigno è uno dei maestri presepiali più apprezzati di Napoli e di tutta Italia. Due giorni fa l’artigiano ha pubblicato un post su Instagram in cui ha rivelato di aver iniziato una dura battaglia: “Sapete quella frase banale “La vita è ciò che ti capita mentre sei impegnato a fare altri progetti”? Ecco da quel momento a questa foto sono passati giorni in cui forse, per la prima volta, ho capito cosa significa essere vivo. Ho provato diversi sentimenti, il primo è la paura e la paura ti fa capire che non sei invincibile. Poi la disperazione, la rabbia, la consapevolezza e alla fine due sentimenti unici: il coraggio e la speranza“.

“Perché per affrontare questo viaggio ce ne vorrà tanta. Questo è un viaggio che non ho scelto, che non volevo, che non ho cercato ma che ho dovuto accettare. La vita mi ha scelto per un brutto male, ma io voglio dimostrarle che posso essere un supereroe e farcela“, aggiunge Ferrigno.

IL VIAGGIO DI FERRIGNO

“E come tutti i viaggi sono sicuro che ne uscirò diverso, migliore. E, come tutti i viaggi inaspettati, incontrerò piccoli e grandi eroi che come me hanno voglia di trasformarsi in supereroi. Sono sicuro, e ne ho la certezza, che grazie anche al supporto di tutti, continueremo ancora a bussare allo sportello dei sogni”, ha sottolineato Ferrigno nella conclusione del suo post su Intagram.