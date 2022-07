Mare verde fosforescente al golfo del Granatello, il video dei bagnanti

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulle acque del Litorale Domitio, colorate di marrone a causa della presenza di alcune alghe, alcuni video del mare di Portici lasciano esterrefatti. I video, inviati alla redazione di Internapoli.it, mostrano le acque del mare del Granatello colorate di un colore verde fosforescente, chimico. Diversamente da quanto accaduto per il mare di Licola, per queste immagini non sono ancora arrivate spiegazioni scientifiche. Non è ancora chiaro, quindi, se si tratti di una reazione chimica naturale – dovuta magari alla presenza di alcune alghe – o se sia dovuto ad un inquinamento artificiale.

Le acque marroni del mare tra Licola e Mondragone, il commento di Borrelli: “Chiesti chiarimenti ad Arpac”

Un mare tinto di marrone, invaso da alghe rosse sul Litorale Domitio. Si tratta delle ‘anomalie’ che nell’ultimo periodo presenta l’acqua da Mondragone a Baia Felice, passando anche per Licola. Sulla questione che ha scatenato non poche polemiche, è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. “Chieste verifiche ad Arpac. Bisogna sempre tenere i riflettori puntati sulla questione mare, un bene che va tutelato e preservato. Bisogna capire in fretta se si tratti di un fenomeno “naturale”, magari legato alle alte temperature, oppure se alla base vi sia un problema più grave e legato all’inquinamento”. Così è intervenuto il consigliere Borrelli, denunciando le condizioni del mare sul Litorale Domitio.

I video apparsi sui social pubblicati dai bagnanti: “Il mare va tutelato”

Negli ultimi giorni, inoltre, sono spuntati diversi video sui social. A pubblicarli sono proprio gli stessi bagnanti che, a loro dire, non potrebbero godersi una giornata di mare a causa delle condizioni dell’acqua. “Attendiamo dei riscontri. In ogni caso bisogna sempre tenere i riflettori sulla questione mare che è un bene che va tutelato anche per incentivare il turismo”, ha concluso Borrelli sulla sua pagina Facebook.