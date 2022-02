L’ex di Maria Paola si è fidanzato, Leandro annuncia la relazione sui social

La vicenda di Maria Paola e Leandro continua a riservare sorprese dopo la puntata di C’è posta per te. Il giovane ha annunciato l’inizio di un fidanzamento ufficiale sul suo profilo Facebook. Quindi la liaison tra i giovani napoletani si arricchisce di un altro dettaglio, infatti, la ragazza di San Sebastiano al Vesuvio, secondo molti, ha fatto bene a respingere le richieste di perdono di Leandro.

Maria Paola trova l’amore dopo C’è posta per te, spunta l’indizio sui social

Dopo la puntata di sabato sera di C’è Posta Per Te Maria Paola Spina ha aggiornato il suo profilo Instagram rendendo nota la sua nuova relazione. Dopo la delusione per i diversi tradimenti pre-matrimoniali di Leandro, la giovane di San Sebastiano al Vesuvio ha ritrovato l’amore tra le braccia dell’insegnante di tennis. Con un post su Instagram ha raccontato, attraverso immagini e mini clip, la sua nuova relazione: “Quei silenzi in realtà sono pieni di parole”.

La storia di Leandro e Maria Paola

Leandro e Maria Paola si sarebbero dovuti sposare per 2 volte ma in entrambe le circostanze tutto è saltato. Nel primo caso il ragazzo ha tradito la ragazza e nel secondo l’ha lasciata perché stufo delle sue lamentele.

“Questa è la storia di un matrimonio che doveva essere celebrato per ben due volte, ma poi è saltato. – ha raccontato Maria De Filippi – Leandro mi ha detto di voler riconquistare Maria Paola, la donna che ama tanto e che vuole sposare. Loro avevano stabilito la data del matrimonio per due volte, con il ristorante prenotato. Però per ben due volte, pochi mesi prima lui l’ha lasciata ed è andato con un’altra ragazza. La prima volta lei l’ha perdonato e la seconda ha deciso di dire basta e da allora ogni tentativo di pace è stato vano“.

Nel 2019 Leandro fece la proposta di matrimonio davanti a familiari e amici, infatti, avevano stabilito di sposarsi entro il 2021. Invece nel 2020 una ragazza lo corteggia, lui ricambia e scatta il tradimento. Le voci circolano e arrivano all’orecchio di Maria Paola che una sera vede la macchina dell’amante e decide di seguirla e vede fino al luogo di incontro con Leandro. Allora lui viene scoperto e capisce che era soltanto il gusto del proibito e che amava la sua partner che poi lo perdona. I due tornano ad organizzare nuovamente il matrimonio.