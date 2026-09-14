Maria Serena ritrovata morta nel Salernitano, la 43enne era scomparsa

PUBBLICITÀ

Maria Serena Cammarota è stata trovata morta a Roccadaspide. Della 43enne non si avevano notizie dalla serata di giovedì. Nelle scorse il corpo della donna è stato rinvenuto nell’area sul retro del palazzo del centro cittadino in cui la donna aveva un appartamento. Le cause del decesso sono ancora da accertare: sul caso indagano i carabinieri.

“Sono molto triste e mi sento impotente al confronto di tragedie come quella di Maria Serena Cammarota. Lei , un fiore bellissimo ma fragile come il vetro soffiato, è volata in cielo con tutto il suo bagaglio di vita. Forse è scivolata non volendo, ma intanto a noi che era tanto cara ci ha lasciato un vuoto ,perché quando ci era vicina ci profumava di ancora acerba bellezza. Non sono adatta ad esprimere il dolore che sento ne’ a consolare Ninuccia ed il piccolo Carmine. Mi unisco al dolore di Ninuccia che è stata per Maria Serena più di una madre biologica ed ugualmente lo è per Carmine. Sicuramente porterò questa tragedia nel cuore per sempre perché per un breve periodo ho vissuto a contatto con Maria Serena ed ho avuto modo di capire che era troppo, troppo sensibile e vittima di ricordi che dalla nascita l’avevano sempre tormentata. Io come tanti non abbiamo potuto aiutarla a sconfiggere la nebbia che l’avvolgeva. Comunque carissima Maria Serena ovunque tu sia ricordati del nostro affetto e se come immagino sei tra gli Angeli noi ti penseremo sempre felice come meritavi. Io sono certa che il tuo spirito aleggia intorno a noi e che ci incontreremo“, scrive Fernanda.

PUBBLICITÀ