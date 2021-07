Maria Zaffino, ballerina per molte edizioni del talent di Maria De Filippi Amici e adesso direttrice artistica di una scuola di danza, è diventata nonna a 44 anni. Una bellissima notizia che ha voluto condividere con i propri followers su Instagram, pubblicando un post in cui scrive: “Benvenuto Leonardo, nonna ti ama già follemente”. A partorire la figlia avuta a 24 anni. La giovanissima neononna ha preferito non pubblicare ancora immagini del bebè.

La notizia dell’arrivo di un nipote era diventata virale, vista la giovane età di Maria Zaffino che solo fino a pochi anni fa lavorava ad Amici. Durante la gravidanza l’ex ballerina era stata intervistata da Fanpage.it: “All’inizio l’ho presa un po’ così. Poi, più passavano i giorni e più mi sentivo felice, è stata una delle notizie più belle del 2020. Adesso mi rendo conto che più si avvicina la data (mancano nemmeno dieci giorni) mi sale l’ansia. Vedo mia figlia sempre piccola, vorrei che non soffrisse, che tutto andasse per il meglio. Ho più ansia io di lei! Però non vedo l’ora che Leonardo arrivi. Se continuerò a lavorare? Sì, perché mia figlia vuole questo, non vorrebbe mai vedermi fare la nonna 24 ore su 24. Finché ne avrò le forze continuerò a insegnare e a girare l’Italia”.