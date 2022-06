Tragedia nelle acque del Cilento, Marianna stroncata da un malore durante il bagno

Dramma nella tarda mattinata di ieri a Marina di Camerota. Una donna di 71 anni, Marianna Orlando, sarebbe stata colta da un malore sulla spiaggia di Mingardo.

La donna avrebbe cominciato a non sentirsi bene mentre si trovava in acqua. Inutili i soccorsi giunti sul posto dopo la segnalazione dei bagnini, che hanno provveduto a portare la doona a riva. Purtroppo, per la 71enne non c’era più nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Marina di Camerota ed i militari della Guardia Costiera di Palinuro.

Marianna Orlando era originaria di Sicilì, ma da anni era residente a Vinci, in Toscana, dove svolgeva l’attività di notaio. I funerali si terranno nel pomeriggio nella chiesa della SS. Annunziata.