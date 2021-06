Non ce l’ha fatta Mariarosaria Balzano. La 30enne è morta dopo giorni di agonia a seguito del gesto estremo compiuto all’interno del suo negozio in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata. Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 che riuscirono a rianimarla sul posto per poi trasportarla d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Al nosomio stabiese giunse in gravi condizioni. Ieri, come riportato dal sito IlRoma, il cuore di Mariarosaria Balzano ha smesso di battere. I suoi organi salveranno tre vite: il cuore sarà destinato ad una paziente ricoverata all’ospedale di Padova, il fegato resterà in Campania mentre i reni saranno trasportati al Ruggi di Salerno.

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio per la donna. In tanti la ricordano come una persona gentile ed educata. Aveva un amore smisurato per i cani, che curava affettuosamente nel suo negozio.

Su Facebook si legge: “Un fulmine à ciel sereno nella mia giornata. Un fiore che parte così nel vento con i suoi petali… E mentre le lacrime scendono non ci credo ancora ! Sto immaginando il dolore dei tuoi genitori, di quello di tua sorella Lucia e di tuo fratello. Le nostre famiglie sono cresciute insieme e quanti ricordi….Che tragedia”