Mario Roggero resta in carcere, ritenuto inammissibile anche il secondo differimento pena

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Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di differimento pena, legata alla richiesta di grazia, presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio.

Il provvedimento, il secondo dopo quello di Torino, è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della procura generale. Roggero aveva chiesto di poter uscire dal carcere in attesa della decisione sulla richiesta di grazia.

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Roggero aveva parlato davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano: «Avrei dovuto tenere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo».