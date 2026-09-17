HomeCronacaCronaca nazionaleMario Roggero resta in carcere, ritenuto inammissibile anche il secondo differimento pena
Cronaca nazionale

Mario Roggero resta in carcere, ritenuto inammissibile anche il secondo differimento pena

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Mario Roggero resta in carcere, ritenuto inammissibile anche il secondo differimento pena
Mario Roggero resta in carcere, ritenuto inammissibile anche il secondo differimento pena
PUBBLICITÀ

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di differimento pena, legata alla richiesta di grazia, presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio.

Il provvedimento, il secondo dopo quello di Torino, è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della procura generale. Roggero aveva chiesto di poter uscire dal carcere in attesa della decisione sulla richiesta di grazia.

PUBBLICITÀ

Roggero aveva parlato davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano: «Avrei dovuto tenere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo».

Roggero resta in carcere, nessun differimento della pena

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ