Marito e moglie sequestrati e rapinati in casa, due arresti tra Parete e Caserta

PUBBLICITÀ

Una coppia di banditi, di nazionalità albanese, è stata arrestata dai carabinieri con le accuse di rapina e sequestro di persona ai danni di marito e moglie di Macerata Campania.

L’operazione, eseguita a Caserta e Parete, costituisce l’epilogo di quasi due anni di indagini da parte dei militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che alle prime luci dell’alba hanno dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due indagati.

PUBBLICITÀ

Le indagini, da novembre 2023 a giugno 2025, anche attraverso attività tecniche e acquisizione delle dichiarazioni delle vittime, hanno consentito di identificare i responsabili di un sequestro a scopo di rapina posto in essere il 28 novembre del 2023 a Macerata Campania, all’interno dell’abitazione di due coniugi italiani.

Le vittime vennero immobilizzate, imbavagliate e minacciate con una pistola, al fine di sottrargli denaro e monili in oro, per un valore totale di circa 64.000 euro. Il gip, condividendo l’impianto accusatorio avanzato dalla Procura, sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza che alle esigenze cautelari, ha disposto per entrambi gli indagati la misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere.