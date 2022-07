Al Maschio Angioino si parlerà inglese: revocato lo sciopero, arriva l’interprete

I dipendenti del Maschio Angioino avranno un interprete per i turisti di lingua straniera. A renderlo noto è Il Mattino, che spiega come l’assemblea sindacale in programma da oggi a sabato per due ore sia stata revocata. Per risolvere la vicenda, è stato decisivo un incontro tra i dirigenti dell’assessorato alla Cultura di Napoli e la Funzione Pubblica della Cisl.

All’ingresso al momento lavorano quattro dipendenti comunali delle categorie operaie, ovvero ex lavoratori socialmente utili che ricoprono ruoli e mansioni che vanno oltre ciò che richiede il loro contratto. Ad esempio emettono biglietti con il Pos, spetta a loro chiudere la cassa e fare conteggi. Il sabato, quando sono assenti gli amministrativi dei piani superiori del Maschio Angioino, non c’è alcun referente. Questo vuol dire che un turista con la necessità di parlare con qualcuno non potrà essere accontentato. Ad ogni modo tutto cambierà: entro fine mese la biglietteria avrà un interprete.