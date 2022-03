Dramma nel Casertano, Matteo stroncato da un malore sul tapis roulant

Un vero e proprio dramma quello consumatosi nella notte a Nocelleto di Carinola. Matteo Taffuri, un uomo di 48 anni, è stato trovato privo di vita nel garage della sua abitazione. A riportare la notizia è Edizione Caserta. Dipendente civile del carcere di Carinola, la sua dipartita lascia un vuoto enorme in tutta la comunità.

A dare l’allarme poco prima della mezzanotte è stata la moglie. La donna, una volta rientrata a casa, non vedendo il marito, è scesa giù in garage per vedere se stesse lì, facendo purtroppo la drammatica scoperta: il corpo senza vita del 48enne affianco al tapis roulant. A stroncarlo un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco. Possibile che si sia sentito male mentre stava correndo sul macchinario.

Stando alla prima ricostruzione degli operatori intervenuti sul posto il decesso potrebbe essere avvenuto almeno un’ora prima del ritrovamento quando il 48enne era da solo in casa. Lascia una moglie e una figlia, nonché un grande vuoto nei colleghi.