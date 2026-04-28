Mattone selvaggio ad Afragola, sequestrate 12 case in costruzione

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La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a prevenire la lotta al mattone selvaggio. Nell’ambito di mirati servizi di repressione di violazioni in materia di Polizia Edilizia è stato ispezionato un cantiere in Corso Garibaldi, dove è presente un fabbricato di nuova costruzione in fase di completamento composto da tre piani, per un totale di 12 appartamenti e un locale commerciale.

Dalla relazione redatta dall’Ufficio Tecnico AntiAbusivismo a seguito della ispezione è emerso che le opere sono state realizzate in difformità essenziali rispetto ai titoli autorizzativi, in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, sono state riscontrate violazioni in materia di distanze tra fabbricati ove viene prescritto la distanza di metri 10 tra pareti finestrate di edifici antistanti, e violazioni del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

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Per le difformità essenziali accertate realizzate rispetto ai titoli autorizzativi e le altre ipotesi di reato, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro di Polizia Giudiziaria della struttura, il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.