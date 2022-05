Maxi blitz a Forcella, polizia blinda il quartiere: identificate 35 persone

Ieri i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e i motociclisti della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Forcella e nelle strade limitrofe.

Nel corso dell’attività, tra le vie Tribunali, Forcella e in piazza Calenda, sono state identificate 35 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, e controllati 24 veicoli di cui 21 sequestrati per mancata copertura assicurativa e guida senza patente. Sono state altresì contestate 28 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica, per guida senza patente, guida senza casco protettivo e perchè privi dei documenti di circolazione.

Inoltre, due persone sono state denunciate per guida senza patente mentre un motociclista è stato sanzionato per non essersi fermato all’alt a bordo di un motoveicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

Forcella, 41enne investita da una moto: è in gravi condizioni al Cardarelli

È in gravi condizioni la donna di 41 anni che nella serata di domenica scorsa, 15 maggio, è stata investita da una moto nel quartiere napoletano di Forcella. Come riporta “Fanpage”, la 41enne, ricoverata in un primo momento al più vicino ospedale Pellegrini, è stata poi portata al Cardarelli, dove è ricoverata con gravi lesioni al fegato e alla milza, oltre che con gravi fratture a un braccio e a una gamba e varie ferite al volto. Investito dalla moto e ferito, in maniera però non grave, anche un turista argentino che si trovava seduto a uno dei tavolini del locale all’esterno del quale si è verificato l’incidente. Tra il panico generale, chi era in sella alla moto fuggì a piedi, salvo poi tornare qualche minuto dopo a riprendersela: proprio in questa occasione, è nata anche una lite con il proprietario del ristorante e i turisti argentini.

La donna investita è infatti la compagna del proprietario del ristorante, che riaprirà sabato 21 maggio, data in cui si terrà anche una manifestazione di solidarietà tra i vicoli di Forcella, organizzata dal senatore Sandro Ruotolo.