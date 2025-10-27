Maxi sequestro di cannabis sui Monti Lattari: scoperta oltre una tonnellata di droga

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno scoperto e sequestrato, a Lettere, un’enorme piantagione di cannabis nascosta tra i Monti Lattari. L’operazione, condotta nell’ambito dei controlli economici del territorio e del contrasto ai traffici illeciti, ha portato al sequestro di 142 chili di infiorescenze già pronte per la vendita, 5.750 piante in essiccazione e 390 piante in avanzato stato di maturazione, per un peso complessivo di oltre 1.000 chili di sostanza stupefacente.

Nel corso dell’intervento, i finanzieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno individuato un capannone su due livelli, completamente trasformato in un laboratorio per la coltivazione e la lavorazione di cannabis. All’interno della struttura erano presenti fili di ferro sospesi, essiccatoi e macchinari per la separazione delle infiorescenze, oltre a un impianto di irrigazione rudimentale che alimentava le piante.

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, la produzione era destinata al mercato della droga per uso personale, dal momento che le infiorescenze erano già separate e pronte al confezionamento in dosi.

Il responsabile, un uomo originario di Lettere e affittuario del capannone e del terreno, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.