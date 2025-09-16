PUBBLICITÀ
Maxi serra di marijuana nel terreno agricolo ad Acerra, arrestati i due “coltivatori”

Di Nicola Avolio
Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 59enne e un 57enne napoletani, con precedenti di polizia, per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un terreno agricolo, dove hanno sorpreso i due soggetti in questione e scoperto una vera e propria piantagione di marijuana.

Dalle attività esperite, è emerso che i prevenuti avevano coltivato ben 160 piante di marijuana. Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso i controlli ad un capannone situato nell’area del terreno agricolo, rinvenendo al suo interno  2,6 kg di infiorescenze e attrezzature per la coltivazione e produzione della sostanza stupefacente.

Inoltre, a seguito del controllo effettuato presso l’abitazione del 59enne sono stati rinvenuti 305 grammi di marijuana.

Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati dal personale operante.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

