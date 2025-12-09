Mazzetta da 500 euro, indagato il sindaco di Castel Volturno

PUBBLICITÀ

Avrebbe ricevuto somme da un professionista, tra cui una mazzetta da 500 euro, in cambio di incarichi pubblici ben remunerati. È quanto contestato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Procuratore Pierpaolo Bruni e sostituti Giacomo Urbano e Anna Ida Capone) al sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino, indagato per corruzione. Nell’ambito dell’indagine i carabinieri hanno sottoposto a perquisizione l’abitazione di Marrandino e del professionista Daniele Di Caprio, indagato anche lui come riporta l’Ansa.