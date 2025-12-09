PUBBLICITÀ
HomeCronacaMazzetta da 500 euro, indagato il sindaco di Castel Volturno
CronacaCronaca locale

Mazzetta da 500 euro, indagato il sindaco di Castel Volturno

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Mazzetta da 500 euro, indagato il sindaco di Castel Volturno
Il sindaco Pasquale Marradino
PUBBLICITÀ

Avrebbe ricevuto somme da un professionista, tra cui una mazzetta da 500 euro, in cambio di incarichi pubblici ben remunerati. È quanto contestato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Procuratore Pierpaolo Bruni e sostituti Giacomo Urbano e Anna Ida Capone) al sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino, indagato per corruzione. Nell’ambito dell’indagine i carabinieri hanno sottoposto a perquisizione l’abitazione di Marrandino e del professionista Daniele Di Caprio, indagato anche lui come riporta l’Ansa.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati