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McDonald’s apre un nuovo ristorante a Calvizzano e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda, all’interno del nuovo locale della città o in quelli presenti nelle aree limitrofe. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Calvizzano del McDonald’s Job Tour, che si terrà la seconda metà di novembre. Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano.

Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 95% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato.

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Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.

Come lavorare al McDonald’s a Calvizzano

Entro il 24 novembre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di Calvizzano potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Per i candidati sarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s.

Per la nuova apertura di Calvizzano, McDonald’s è alla ricerca di 60 persone, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2026 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.

Entro il 24 novembre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di Calvizzano potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonald’s a questo link ; mentre coloro che sono interessati al nuovo locale di San Giorgio a Cremano, potranno candidarsi a questo link. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Per maggiori informazioni e per inviare il proprio cv: McDonalds.it