Melito, Napoli e Frattamaggiore: 300 soggetti controllati dalla polizia

Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca e personale della Polizia Municipale del Comune di Melito di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Melito di Napoli ed in particolare in via Roma, via Signorelli, via Madonna delle Grazie e corso Europa.

Nel corso dell’attività sono state identificate 146 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, e controllati 103 veicoli di cui 2 sequestrati amministrativamente ed uno sottoposto a fermo amministrativo; sono state altresì contestate 12 violazioni del Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida senza patente, guida con patente scaduta, guida senza casco protettivo, velocità non commisurata, mancato fermo all’alt e utilizzo di cellulare durante la guida.

Alto impatto in piazza Garibaldi, Porta Nolana e quartiere Vasto.

I poliziotti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto di Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli in piazza Garibaldi, Porta Nolana e nel quartiere Vasto. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 87 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllato 40 veicoli e contesta una violazione del Codice della Strada per divieto di sosta.

Alto impatto a Frattaminore.

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in particolare nelle piazze San Maurizio e Atella e nelle vie Turati, Cavalieri di Vittorio Veneto e Giovanni XXIII.

Nel corso dell’attività sono state identificate 58 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, controllati 37 veicoli, di cui uno sequestrato amministrativamente ed uno sottoposto a fermo amministrativo; sono state altresì contestate 7 violazioni del Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa e guida senza casco protettivo.