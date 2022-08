Melito in ansia per Alfredo, il 39enne è sparito nel nulla

Ore d’ansia a Melito per la scomparsa di Alfredo Folliero, 39enne di cui non si hanno più notizie da diversi giorni. A denunciarne la scomparsa sono stati i familiari. L’uomo è stato visto l’ultima volta sabato 30 luglio a Melito. “Sabato doveva rientrare nel centro comunità Emmanuel (Centro Evangelico) di Martina Franca, provincia di Taranto, per il recupero dalla tossicodipendenza” si legge in un post condiviso da un amico. La sua storia è stata raccontata anche a Chi l’ha visto. “Chiunque l’abbia visto può contattare questo numero 3510715502, è della mamma Maria” si legge ancora sui social.

Al momento della scomparsa indossava una maglietta nera a mezze maniche, pantaloncini e scarpe bianche. Dopo aver squillato a vuoto per qualche giorno, ora il suo numero di telefono risulta irragiungibile. “Sono preoccupata, potrebbe aver bisogno d’aiuto. Ho chiamato anche la polizia, ma non hanno fatto nulla“ le parole della mamma.