CronacaCronaca locale

Messa al Monaldi in contemporanea con i funerali del piccolo Domenico

Ultima modifica:
Oggi alle ore 15, in concomitanza con i funerali del piccolo Domenico che si tengono a Nola, sarà celebrata una Santa Messa presso l’Ospedale Monaldi.

Con questo momento di raccoglimento e preghiera, l’intera comunità dell’Azienda Ospedaliera dei Colli si stringe con rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, condividendo un lutto che ha profondamente colpito operatori sanitari, professionisti e personale tutto.

La scelta di celebrare la funzione nello stesso orario delle esequie nasce dalla volontà di essere idealmente vicini ai familiari, unendo la comunità ospedaliera in un gesto di silenziosa solidarietà.

L’iniziativa rappresenta anche un segnale di unità e responsabilità. Nel rispetto del dolore della famiglia e della comunità, l’Azienda rinnova la fiducia nel lavoro degli organi competenti e ribadisce l’auspicio che si possa fare piena e tempestiva chiarezza su quanto accaduto.

 

