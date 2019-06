Messaggi hot e foto porno alla ex insegnante, 17enne denunciato in Campania

Tempestava di messaggi hot la sua ex insegnante dopo essere riuscito ad entrare in possesso del numero del suo telefono cellulare. Un 17enne residente in un comune dell’Alta Irpinia è stato denunciato per molestie dai carabinieri della Compagnia di Montella a cui la giovane donna si era rivolta dopo che per settimane era stata fatta oggetto delle morbose attenzioni del giovane. I messaggi, inviati su WhatsApp, erano particolarmente scurrili e accompagnati da immagini pornografiche. Le indagini dei militari hanno consentito di identificare il numero privato da cui provenivano e risalire all’autore.