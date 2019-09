Meteo. Termometri fino a 35 gradi per 4 giorni: è settembre ma sembra inizio agosto

Siamo nel cuore di settembre e ci attende una domenica da fare invidia ai mesi di luglio e di agosto. Un clima davvero pazzo che ci regalerà una giornata di festa da piena estate.

Come riporta Il Meteo.it, da una parte ci sarà una pressione di matrice azzorriana ma dall’altra coadiuvata da un caldo respiro di origine africano. Con questo tipo di situazione, saranno soprattutto le due Isole Maggiori e l’area del medio e basso Tirreno ad essere maggiormente esposte ai caldi aliti sub tropicali. Nelle aree interne della Sardegna ad esempio, si potranno toccare punte anche prossime ai 34-35°C. Ma le temperature saliranno ulteriormente anche sul resto del Paese e non solo a causa dei venti caldi provenienti dal nord Africa ma anche per via del buon soleggiamento che bacerà praticamente tutto il Paese, minato solo da timidi annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi specie su quelli alpini. Insomma, una domenica davvero da piena estate con un tipo di tempo perfetto per trascorrere alcune ore all’aria aperta.

Questa fase calda dovrebbe durare almeno fino a martedì della prossima settimana. Anzi, proprio tra lunedì e martedì, i termometri potrebbero subire addirittura un ulteriore rialzo in attesa però di un possibile cambio di circolazione atteso in seguito da mercoledì 18 settembre.